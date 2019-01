Harmes maakt rentree na kookongeluk

Finishen met je tong op het stuur

4 januari KAPELLE - Lars Oreel zat na twintig minuten helemaal kapot. Hij hing met zijn tong op zijn stuur, zijn benen waren volkomen verzuurd. ,,In de laatste twee minuten heb ik alles nog gegeven’’, vertelde hij na de tweede editie van het Zeeuws wattkampioenschap. De Goesenaar, die pas negentien is, won tot zijn eigen verbazing de titelstrijd in het Racketcentrum van Kapelle. Hij had nergens op gerekend, nadat hij vorig jaar teleurstelde.