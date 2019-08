Harmes en Sanderse pijnigen zich: ‘De winst in de Kustmarathon krijg je niet cadeau’

De organisatie had de slotetappe vanwege de hitte ingekort. De langste afstand was nu 15 in plaats van 20 kilometer. De korte afstand ging van 10 naar 7,5 kilometer. In totaal liepen zo'n 250 atleten op alle drie dagen.

Harmes, woonachtig in Middelburg, vertrok zondag hard op het bomvolle Noordzeestrand. Hij sloeg meteen een gat met de rest. Binnen het uur keerde hij terug, ruim voor zijn Belgische tegenstrever Frederik Saman. ,,Ik heb heerlijk gelopen", zei hij. ,,Ik maak veel kilometers in de week. Ik voel me heel sterk.”

Alles wat de Walcherse atleet doet, staat in het teken van de Kustmarathon, die over zes weken is. ,,Ik denk natuurlijk stiekem aan een tegeltje op de boulevard van Zoutelande", vertelde Harmes. ,,Ik ben al heel blij met mijn twee derde plaatsen, maar het zou nog mooier zijn als ik een keer zou kunnen winnen.”

Monica Sanderse heeft exact hetzelfde doel. De Vlissingse atlete maakt 150 trainingskilometers in de week en oogde tijdens de Hardloop3daagse kipfit. In alle drie etappes hield ze Liselotte van den Berg uit Zoeterwoude Dorp, de winnares van de Kustmarathon van 2018, achter zich.

,,Na de Marathomn van Zeeuws-Vlaanderen had ik last van bloedarmoede", vertelde ze. ,,Ik voelde me goed, maar er zat geen kracht in mijn benen. Inmiddels gaat het wel weer goed. Ik train ook hard en wil daarin ook écht pijn voelen. Dat moet, de winst in de Kustmarathon krijg je niet cadeau.”

Uitslagen

“ 1.Erwin Harmes,(Middelburg) 0:53:11, 2.Frederik Saman,(Erps-Kwerps) 0:56:17, 3.Jeroen Meijer,(Wijk bij Duurstede) 0:58:13, 4.Bart van Dijk,(Heesch) 0:58:28, 5.Nick van den Bleeken,(Hoogerheide) 1:01:02, 6.Joeri Zuidema,(Hoensbroek) 1:01:56, 7.Erik Poppe,(Biggekerke) 1:02:47, 8.Yann Sinke,(Wolphaartsdijk) 1:02:51, 9.Maris Jacobs,(Velden) 1:03:08, 10.J