Hardlopers AV’56 kleuren podium in eigen Meidoornloop

NISSE - Het erepodium bij de Meidoornloop in Nisse was zaterdagmiddag hoofdzakelijk AV’56 gekleurd. Op de 15 kilometer ging de winst naar Erik Jansen, voor Bart Heshof en Wim van Sparrentak van Dynamica. Bart Heshof was tevreden met zijn tweede plaats nadat hij vrijdagavond alles had gegeven op de 1500 m op de baan in Zierikzee en daar nog spierpijn aan over had gehouden.