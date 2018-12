Hardloper Erwin Harmes krijgt kokend water over voet: ‘Heb het minuten uitgeschreeuwd van de pijn’

MIDDELBURG - Een dag na zijn overwinning in de marathon van Spijkenisse is hardloper Erwin Harmes gewond geraakt aan zijn voet. Hij liep brandwonden op nadat hij een pan met kokend water op zijn voet liet vallen. ,,Ik heb het minutenlang uitgeschreeuwd van de pijn”, vertelt de Middelburger. ,,Ik was bang dat ik nooit meer zou kunnen hardlopen.”

Het ongeluk vond maandagavond plaats. Harmes was spaghetti aan het koken toen hij de pan met kokend water op z'n voet liet vallen. ,,Ik schrok me kapot en raakte ook in paniek. Ik ben meteen met m'n voet twintig minuten onder de douche gaan staan. Daarna heeft een vriend me naar de huisartsenpost gebracht.”

Geluk bij een ongeluk was voor de Middelburger dat hij nog zijn schoenen aan had. ,,Het is nu een tweedegraads brandwond, maar het had nog veel erger kunnen zijn. Dan had ik misschien wel nooit meer kunnen hardlopen. De schrik zit er nog steeds goed in. Ik heb veel steunbetuigingen gehad, dat doet me erg goed.”