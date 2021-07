‘Hans Peter Minderhoud wint individueel olympisch brons’, voorspelt Amerikaans bureau

Dordtenaar Kruithof sprint naar zege op terrein van Cofelfret

17 juli VLISSINGEN - Aan de oevers van de Westerschelde blijkt windkracht 4 à 5 al voldoende om in een wielerkoers het verschil bepalend te kunnen zijn. Bij de derde wedstrijd van Trimbelangen Midden-Zeeland (TMZ) op het terrein van Cobelfret in Vlissingen-Oost was dat zichtbaar in alle categorieën. Overal reden groepjes in waaiers op het 3,7 kilometer lange parkoers.