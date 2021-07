Hans Peter Minderhoud wil ook naar Parijs in 2024; ‘Ik wil nog zo graag nóg een medaille’

De 47-jarige Minderhoud sloot woensdag zijn derde deelname af met een twaalfde plaats in het individuele toernooi. In de ring in Tokio reed hij een prima kür op muziek, waarvoor de jury hem beloonde met een score van 80,682 procent. Dat vond hij wel wat aan de lage kant, als hij zijn proef vergelijk met die bij andere concoursen. ,,Ik had in mijn hoofd dat dit wel goed moest zijn voor een plek in de top 10”, zei hij bij de NOS. ,,Maar ik ben tevreden over hoe het gegaan is en Dream Boy heeft weer super z'n best gedaan voor mij.”

Verdiende rust

Minderhoud stelde wel dat ,,het hele frisse er bij Dream Boy wel af was”. Zijn paard is al een maand van huis en had het best pittig: eerst was er het CHIO in Rotterdam, toen volgde een quarantaineperiode in Aken en vervolgens was er de trip naar Tokio, waar het tamelijk heet is. ,,Ik kijk ernaar uit dat hij weer thuis, in zijn eigen wei staat en zijn verdiende rust krijgt. Dat heeft hij wel verdiend. En ik denk dat ik ook even niets ga doen.”

Parijs (2024) is nog ver weg en eigenlijk wil Minderhoud nog niet zo met de toekomst bezig zijn, maar toch stelde hij al wel duidelijk dat zijn topsportcarrière er nog lang niet op zit. Of de volgende Spelen ook zijn weggelegd voor Dream Boy, is wel de vraag. De hengst is dan zestien. ,,Maar het WK van volgend jaar wil ik zeker met hem rijden”, vertelde hij. ,,Hij kan nog beter dan dit, hij kan verder groeien. Voorlopig ga ik nog met hem door.”