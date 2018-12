Hans Peter Minderhoud breekt in Mechelen record na record met Glock's Dream Boy

Vrijdagavond speelde Minderhoud al een ongekende hoofdrol in Mechelen. Met 75,87 procent haalde hij met zijn 10-jarige Vivaldi-zoon een nooit gehaald percentage. ,,Dit was veruit zijn beste Grand Prix tot nu toe. Glock’s Dream Boy begint het spelletje te snappen’’, zei hij na afloop.

,,In de wereldbekerkwalificatie van Londen won ik ook de Grand Prix, toen had ik niet helemaal het goede gevoel. Er zat zeker meer in. Ik twijfelde of ik hem hier in Mechelen moest rijden. Ik ben erg blij met de progressie die Glock’s Dream Boy N.O.P. in anderhalve week toont’’, stelde hij.