Handbalsters HC Zeeland hard op weg om ongeslagen kampioen te worden

Vrouwen

,,De eerste helft was rommelig en we kwamen niet echt aan ons eigen spel toe‘’, zag coach Rick Evertse. ,,De tweede helft ging dat een stuk beter en zat er meer rust in ons spel.‘’ En waar tegenstander Witte Ster het zonder wisselspelers moest doen, kon Evertse met vier bankzitters blijven doordraaien.

Door de zege staat HC Zeeland nog altijd ongeslagen bovenaan. ,,De doelstelling aan het begin van het seizoen was al om kampioen te worden, maar die is nu bijgesteld naar ongeslagen kampioen worden‘’, liet Evertse vol vertrouwen weten. De ploeg heeft nog vijf wedstrijden te gaan, waarvan de eerste komende dinsdagavond thuis tegen Internos is. Mocht alles voolgens plan lopen dan zou HC Zeeland op 10 april officieus de champagne kunnen ontkurken.

Mannen.

,,Het moet beter en sneller en we moeten leren afmaken‘’, was Verwest kritisch terwijl hij tegelijkertijd ook lovend en begripvol was voor zijn spelers, mede doordat het pas de eerste wedstrijd was na het terugtrekken van het tweede team. ,,Met een nieuwe samenstelling is het logisch dat we nog aan elkaar moeten wennen. Ik ben blij dat we de eerste wedstrijd in deze nieuwe situatie direct hebben kunnen winnen.‘’