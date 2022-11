Guitho de Wolff mist halve finale op WK trampolinespringen

Goesenaar rent marathon voor ernstig zieke loopvrien­din Paola: ‘Zij heeft mij geleerd te knokken’

Voor Patrick van Iersel (56) was 2022 een jaar waarin hij worstelde met zijn gezondheid. Long covid en opspelende artrose hielden de Goese sportman lang aan de kant. Maar dat was volgens hem niets in vergelijking met wat Paola van Gilst moet doorstaan, zijn loopvriendin bij wie kanker is geconstateerd. Voor haar liep hij recent de marathon van Eindhoven. ,,Zij is zo’n vechter, ik moest dit doen.”

12 november