Grotere voorsprong van Lars Oreel alsnog weggestreept in Frans-Guyana

SAINT-LAURENT – Lars Oreel leek in de vierde etappe van de Ronde van Frans-Guyana zijn leidende positie in het algemeen klassement te hebben verstevigd. De 23-jarige renner van ZRTC Theo Middelkamp finishte in een elitegroep als elfde en pakte op die manier zes seconden op zijn naaste Franse belager Paul Seuwin.

Dat verschil werd aanvankelijk verwerkt in het klassement, maar uiteindelijk door de jury aangepast. Het verschil was immers ontstaan door een valpartij in de laatste kilometer. De daardoor ontstane verschillen werden daarom reglementair weggestreept.

Oreel zat in de bijna 144 kilometer lange vierde etappe even in een penibele situatie toen zijn naaste belager Paul Seuwin op minder dan vijftig kilometer van het einde zijn kans schoon zag. Seuwin pakte een voorsprong van 45 seconden op het peloton, maar de renners van ZRTC Theo Middelkamp gingen in de achtervolging. Op minder dan 24 kilometer van het einde werd Seuwin teruggepakt, waardoor ZRTC Theo Middelkamp de situatie weer volledig onder controle had.

In de laatste tien kilometer profiteerde Szymon Wozniak van de strijd om de gele leiderstrui door op kousenvoeten weg te rijden. Hij bleef in de slotkilometers voorop en soleerde zo naar zijn tweede ritzege in deze 31e editie van de Ronde van Frans-Guyana.

Wozniak bleef een elitegroepje van twaalf renners nipt voor. Daarin was onder meer Lars Oreel in de gele leiderstrui vertegenwoordigd. Zijn Franse belager Paul Seuwin volgde vertraagd door de valpartij op enkele seconden.