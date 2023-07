Grote donatie voor Goese kinderen met een beperking: ‘Hier kunnen we zeker een jaar van sporten’

Jaymie, Kornelia en Elynn kunnen dankzij een grote donatie van Lionsclub Goes Wilhelmina - 5000 euro - blijven bewegen komend jaar. De drie zijn aangesloten bij Sportintro, dat kinderen met een beperking laat kennismaken met diverse takken van sport. ,,Laatst hebben we nog gebokst en gejudood”, zegt Mark Aalders, één van de kartrekkers. ,,Het gaat op een iets andere manier, maar het kán wel.”

De Lionsclub Goes Wilhelmina overhandigde een mooi cheque aan Sportintro. Daarmee kunnen ze weer lange tijd voort. Aalders: ,,Van dit geld betalen we professionals die de kinderen begeleiden en zorgen we voor een beetje aankleding. We zijn hier heel blij mee. Voor elk mens is sporten belangrijk en voor kinderen met een handicap geldt dat nog een beetje extra.”

Bij Sportintro, dat in zowel Terneuzen als Goes een paar jaar draait, laten Mark Aalders en Linda Hulstein wekelijks zien welke mogelijkheden er zijn voor kinderen met een handicap. ,,De bedoeling is dat ze doorstromen naar een echte sportvereniging, waar plek is voor iemand met een beperking. We hebben gebokst met z’n allen. Dat was hartstikke leuk. Maar als nou één van de kinderen dat écht wil gaan doen, hoe kan dat dan bij een reguliere club? Wij zijn er dan om dat te begeleiden.”

Aalders merkt dat het voor kinderen met een handicap (en hun ouders) een grote stap is naar een sportvereniging. ,,Vaak weten ze niet wat er allemaal mogelijk is.” Samen met Hulstein wil hij de bekendheid vergroten. ,,In Terneuzen maakten we meteen een kickstart en hadden we meteen een clubje van zo’n vijftien sporters. In Goes en omgeving moeten we er heel hard aan trekken.”