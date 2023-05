Griffioenloop terug op vertrouwde dag

Samanthe Osté geniet van debuut met Matrichta: ‘Het is meteen vier keer raak’

Samantha Osté was met de pas zesjarige merrie Matrichta in de klasse Z de spekkoper op de Dressuur Tweedaagse van de RV Sé-Ros in Nieuw- en Sint Joosland. De amazone uit Ritthem stuurde de in Z1-debuterende It’s A Pleasure-dochter vier keer op rij naar een afgetekende overwinning. Daarmee toonden zij zich ook nog de beste combinatie in het overall klassement van de klasse Z. ,,Wow, wat ben ik blij dat ik dit fijne, talentvolle paard mag rijden’’, zei ze na de successen.