Gretige Schweertman voegt nieuwe Nederlandse titel aan unieke reeks toe

In de finale was de in Polen woonachtige Schweertman veel te sterk voor de als tweede geplaatste Roshan Bharos: 11-6 11-4 11-4. Een dag eerder had de 38-jarige Schweertman zich via een heuse thriller (11-9 6-11 11-4 12-14 11-7) tegen Rick Penders geplaatst voor zijn tiende NK finale.