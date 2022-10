Gravelfietsen in Zeeland: ‘Het ongelimiteerde is juist wat fietsen zo leuk maakt’

Toen Jack van Stel met het idee kwam om een heuse gravel ride te organiseren in Zeeland had medeorganisator Marcel Remijn nog enige twijfels hoe het ontvangen zou worden door de wielerliefhebbers. ,,Je ziet het in hier in de provincie nog nauwelijks, dus dan is het maar de vraag of er veel deelnemers op afkomen”, was Remijn vooraf wat bevreesd. ,,Uiteindelijk stonden er ruim 230 deelnemers aan het vertrek. Het was voor een eerste editie een ongekend succes.”