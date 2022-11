Gouden Wiel voor George van der Sijpt, de man van de wieleruitslagen: ‘Ik voel me vereerd’

Podcast Podcast over Vesting­cross: ‘Mathieu van der Poel kun je gewoon aanraken’

Het is een van de mooiste en grootste sportevenementen in Zeeland: de Vestingcross. Komende zondag racen de veldrijders weer over de stadswallen in Hulst. Roeland van Vliet volgt als vanouds de verrichtingen van de renners en kan daar bevlogen over vertellen.

25 november