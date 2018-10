Gouden paar Ranomi en Ferry geeft les in Vlissingen

OVERZICHT Swift trotse koploper na winst in topper

13 oktober VLISSINGEN - Met een klinkende overwinning uit bij Tweemaal Zes mengen de korfballers van TOP zich nadrukkelijker in de titelstrijd in hoofdklasse B. Een treetje lager profileert Swift zich steeds meer als kandidaat-hoofdklasser. De Middelburgers wonnen de topper in overgangsklasse D en zijn nu alleen koploper.