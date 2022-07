Goud Van Anrooij op EK tijdrijden; ‘Van het parkoers werd ik meteen heel blij’

Na een voortreffelijk voorjaar, met hoofdrollen in diverse World Tour-koersen, kreeg Van Anrooij het aanbod van Trek-Segafredo om de Giro Donne te rijden. Dat is de Ronde van Italië voor vrouwen. Maar de Zeeuwse paste ervoor, ze ging liever naar het gelijktijdige EK in Portugal. Goud pakken in Anadia was één van haar hoofddoelen dit seizoen.