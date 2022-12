Golfen voor mensen met een beperking? Het Inge Sportfonds maakt het mogelijk

‘Droompaard’ van Poppe overleefde op wonderbaar­lij­ke wijze en wint nu in Heinkens­zand

De dressuurwedstrijd van de Eendrachtruiters in Heinkenszand was er eentje voor de debutanten in de klasse L. Natalie Poppe met Nadèche en Claudia Donderwinkel met Diva Z van de Mariskahoeve eisten meteen de hoofdrol op.

27 november