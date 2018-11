Golfen in Goes wordt medisch hulpmiddel

GOES - Focus op Golf wil het revalidatieproces van mensen met een lichamelijke beperking bevorderen. Elke woensdagmiddag wordt op de par-3 baan van De Goese Golf gespeeld. Het ultieme doel: mobiliteit en fysieke stabiliteit verhogen. Wat ook telt: mensen uit hun isolement halen en laten participeren in de samenleving. In Zeeland staat golf als revalidatiesport echter nog in de kinderschoenen. ,,Blijkbaar is er toch een soort drempel.’’