‘Golf pro’ Rinus (62) strijkt na enerverend leven neer in Goes

GOES - In de coronaperiode was golf booming. Bij De Goese Golf merkten ze dat ook, er was extra veel animo voor lessen. De hausse is nog altijd niet voorbij, de golfleraren draaien overuren. Maar deze maandag waren juist zíj even aan de slag, voor de zogenoemde Monday Tour. ,,Golfleraren werken doorgaans van dinsdag tot en met zondag”, vertelde Rinus van Blankers. ,,Op de dag waarop ze allemaal beschikbaar zijn, kunnen ze aan hun eigen vaardigheden werken.”