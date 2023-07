Goesenaren domineren schaak- en damtoernooi in Oostkapelle

Bij de schakers was Joey Grochal weer een klasse apart. De Goesenaar won alle acht zijn partijen en liet in de eindstand Jari Groen en Marcel Nellen achter zich. Johnny de Leeuw was de sterkste dammer. De Zeeuws kampioen uit Goes scoorde twee punten meer dan Aart Walraven. Daaf Kasse, winnaar in 2022, eindigde als derde.