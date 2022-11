Goesenaar rent marathon voor ernstig zieke loopvriendin Paola: ‘Zij heeft mij geleerd te knokken’

Overwerk voor Zeeuwse volleybal­lers, maar dat levert wel de koppositie op

De volleyballers van Stevo moesten alle zeilen bijzetten om tegen de tweede keus van Atak’55 de winst in eigen huis te houden. De Zeeuws-Vlamingen kwamen twee keer op achterstand en wonnen uiteindelijk met 3-2 (18-25, 25-21, 20-25, 25-15, 15-8). Stevo is door de zege in de midweekse wedstrijd weer even koploper in de derde divisie.

11 november