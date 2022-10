Goesenaar René Lindenbergh plaatst zich voor WK padel in Dubai; ‘Ik ben helemaal gek van het spelletje’

Wanneer René Lindenbergh zijn telefoon opneemt, is hij net uit het vliegtuig vanuit Engeland gestapt. Samen met zijn teamgenoten van de Nederlandse selectie deed hij in Derby mee aan het kwalificatietoernooi voor het WK padel. En met succes: het Nederlands team won al zijn wedstrijden en plaatste zich voor het eindtoernooi, dat volgende maand in Dubai is.

Wie het Zeeuwse tennis een beetje gevolgd heeft deze eeuw, zal bekend zijn met de naam René Lindenbergh. De Goesenaar heeft op heel behoorlijk niveau getennist, tot de eredivisie aan toe. Zo’n drie jaar geleden besloot hij echter zijn tennisrackets op te bergen.

,,Ik heb bijna mijn hele teven getennist en ook jarenlang lesgegeven", vertelt Lindenbergh. ,,Zeven jaar geleden ben ik begonnen met padel en al snel merkte ik dat dit ook echt een sport voor mij was. In het begin heb ik het lesgeven in de beide sporten gecombineerd, maar op den duur besloot ik alleen met padel verder te gaan. Zowel qua lesgeven als het zelf beoefenen ervan. Bij tennis had ik mijn maximale niveau wel behaald, bij padel zat en zit er nog rek in. Je kunt padel ook veel langer op niveau blijven doen. Daarom besloot ik vol daarvoor te gaan en te kijken hoever ik kan komen.”

Dat deze keuze goed uitpakt voor Lindenbergh is duidelijk, getuige zijn vijfde plaats op de Nederlandse ranglijst. Afgelopen week deed hij nog mee aan de kwalificatie voor de World Padel Tour Amsterdam. Helaas lukte het niet om het hoofdtoernooi te bereiken. ,,In Amsterdam deed echt de absolute wereldtop mee, het niveau ligt dan ook ontzettend hoog. We hebben onze kansjes gehad, maar het net niet gered. Gelukkig kon ik al snel afreizen naar Derby, waar ik al mijn wedstrijden gewonnen heb. Nu is het zaak om de komende weken keihard te trainen, zodat we de doelstelling op het WK - top acht - kunnen halen. Het lijkt me prachtig om tegen de absolute toplanden als Argentinië en Spanje te mogen spelen. Liefst niet in de eerste ronde overigens, haha.”

Geen hype

Naast zijn eigen trainingen reist Lindenbergh iedere dag van zijn woonplaats Tilburg naar Zeist om les te geven. Op een prachtig complex in de bossen leren Lindenbergh en zijn collega’s iedere week zo’n 450 mensen om beter te worden in padel. ,,Naast het hoofdtrainerschap in Zeist werk ik ook voor de KNLTB als instructeur voor padeltrainers. Gelukkig ben ik helemaal gek van het spelletje. Je denkt vaak al snel dat je goed kunt padellen, maar er valt zo veel te leren. Wat er zo leuk aan is? Ik vind het mooi dat het een sport voor iedereen is, van jong tot oud. Het instapniveau is vrij laag en je kunt het tot op hoge leeftijd doen. Daarnaast is het heel dynamisch en erg spectaculair. Dat heb ik ook weer van veel mensen gehoord die vorige week in Amsterdam zijn gaan kijken. Vanuit het Zeeuwse hoor ik vaak dat er naar padel wordt gekeken als een hype. Wat mij betreft is dit al lang niet meer het geval. Als je ziet hoeveel padelbanen er worden aangelegd in het land, dat gaat zo verschrikkelijk hard. Ik ken ook maar weinig mensen die er niet positief over zijn, de clubs zie je overal vollopen. Padel is dan ook een blijvertje en zal alleen maar verder gaan groeien.”