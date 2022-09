Goese defensie kan goalgetter Cato van Tiel niet stoppen

Vrouwen vierde klasse

Olympia-Goes 7-1: Olympia was op alle fronten beter. Bij rust stond het reeds 3-0 door treffers van Cato van Tiel (2x) en Birgit van der Zee. Dat gebeurde twee keer op aangeven van Quinty van Dolder. In het derde kwart deed Cato van Tiel haar naam als goalgetter alle eer aan door ook 4-0 te scoren. Goes, dat pas op het laatste moment een team op de been kon brengen en nauwelijks nog getraind had, deed in die periode iets terug via een goal van Asia Snoodijk. In het vierde kwart was Cato van Tiel de aangever van de 5-1 die Quinty van Dolder scoorde. Daarna bepaalden Gwen Kolijn en Cato van Tiel (strafcorner) de eindstand op 7-1.