Goes on Track: bladerunners en baanrecords

GOES - Het atletiekevenement van AV’56, Goes on Track krijgt steeds meer naamsbekendheid. Dat was te zien aan het mooie deelnemersveld van vrijdagavond. Van heinde en verre - zelfs uit Frankrijk - kwamen hardlopers, speerwerpers en verspringers naar de baan op sportpark Het Schenge.

BLADERUNNERS

Bij Goes on Track dachten ze: wat bij de Fanny Blankers Koen Games kan, moet toch ook hier mogelijk zijn? Bij het internationale topsportevenement in Hengelo nam Fleur Jong, de paralympisch kampioene verspringen, deel tussen de valide atletes. Marius Dek, oud-trainer bij AV’56 en een man met veel connecties in den lande, stuurde daarna een mailtje naar haar. Met de vraag of zij ook naar Goes wilde komen.

Jong zelf was daar niet toe in staat; het paste niet in haar schema. Maar een flink aantal atletes uit haar trainingsgroep hadden er wel oren naar. Marlene van Gansewinkel, medaillewinnaar bij de Paralympics, en meervoudig Nederlands kampioene Kiki Hendriks stonden op hun blades aan de start van de 100 en 200 meter. Tússen de valide sporters. En het matchte uitstekend.

Noëlle Roorda, goed voor zilver op de Paralympics, won zelfs het speerwerpen in Goes, met een afstand van dik 37 meter. Zij mist één onderarm, maar wierp met haar andere arm verder dan de andere (valide) atletes.

BAANRECORDS

Bij Goes on Track zijn er niet alleen winstpremies, maar ook geldprijzen voor atleten die baanrecords aanscherpen. Vrijdagavond werd die extra 100 euro meermaals uitgekeerd.

Tommy Staal uit Zierikzee wist dat hij op de 800 meter onder de 1.55,15 moest kunnen duiken, een tijd die al sinds 1990 in Goes in de boeken stond. Met zijn pr van 1.51,46 was dat een peulenschil… Maar hij wilde ook nog die tijd aanvallen en had daarvoor zelfs een haas tot zijn beschikking. Aron Schott uit Burgh-Haamstede trok de eerste 400 meter het veld aan. Daarna ging Staal hard door, maar in de laatste meters stortte hij in. Met 1.53,56 had hij wel die premie, maar niet een nieuwe persoonlijke toptijd.

De Belgische Eline Dalemans (9.09,99 op de 3000 meter) en Maureen Herremans (5,91 bij het verspringen) zetten ook een baanrecord neer.