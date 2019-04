Goede klik tussen Zeeland en Scheldeprijs

Het duurde echter even voordat de wielerfans daadwerkelijk de renners te zien kregen. Dat had alles te maken met de kou. ,,Er stond inderdaad een gure wind op het Stadhuisplein”, merkte ook de Terneuzense sportwethouder Jack Begijn op. ,,Toen de renners eenmaal naar buiten kwamen, namen ze echter op de Markt alsnog uitgebreid de tijd om met iedereen op de foto te gaan. Het was dus voor iedereen het wachten waard.”

Het was allemaal weer mogelijk na een geslaagde testcase in Terneuzen vorig jaar. Begijn: ,,Toen we in contact kwamen met het wielercomité van Schoten, was de sfeer meteen enorm gemoedelijk. We besloten uiteindelijk om in dit project te stappen en dat is erg goed bevallen. We hebben het daarom al snel een vervolg gegeven en niets aan de succesformule veranderd.”