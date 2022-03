Goede gok van Joey de Kok om naar Las Vegas te gaan

NK jumping levert twee jeugdige Zeeuwse winnaars op

VLISSINGEN - Het Nederlands kampioenschap jumping heeft twee jeugdige Nederlandse kampioenen opgeleverd. De 13-jarige Lisa van den IJssel uit Serooskerke prolongeerde haar titel in de klasse C M. De 11-jarige Amy Tan uit Zuiddorpe was de beste in de klasse C Z.

