Goede generale Quinty van de Guchte voor EPZ Omloop van Borsele

Titel nummer 49 (!) voor Johnny de Leeuw uit Goes: ‘Je raakt echt nooit uitgeleerd’

GOES - Als iets bijna geen verrassing meer is, dan is het wel dat Johnny de Leeuw Zeeuws kampioen dammen is geworden. Afgelopen weekend was het namelijk alweer voor de 49ste(!) keer dat de Goesenaar dit voor elkaar kreeg. In totaal werd hij 30 keer Zeeuws kampioen bij het sneldammen, in ’s Gravenpolder lukte dit zaterdag voor de negentiende maal bij het reguliere dammen.

11 april