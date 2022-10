‘Glanzende diamant’ De Bruijn spoelt kater van zich af dankzij magistrale serie

Met een fraaie zege in competitieverband heeft Jean Paul de Bruijn de recente kater die hij overhield aan het wereldbeker toernooi in eigen land van zich afgespeeld. Ook zijn teamgenoten lieten het niet afweten en dus boekte Dallinga.com weer eens overwinning in de eredivisie driebanden.

Vraag het aan Jean Paul de Bruijn en hij zal beamen dat biljarten een onberekenbare sport is. Afgelopen dagen speelde hij nog een belabberd wereldbekertoernooi in Veghel. Nu in de competitie voor zijn team Dallinga.com was hij opeens weer de glanzende diamant die hij ook kan zijn. Tegen de veelvoudig Duits Kampioen Martin Horn, speelde De Bruijn een tweede wedstrijdhelft om nooit te vergeten.

Quote Vorm is een raar ding. Afgelopen week lukte niks, nu opeens alles Jean Paul de Bruijn

Na een matige aanvangsfase van beide spelers stond het 17-13 na 13 beurten voor De Duitser toen de Hulstenaar in de gelijkmakende beurt uitpakte met een magistrale serie van 15. Meteen erna deelde hij met series van 6 en 5 de genadeklap uit om het met 30-40 af te maken in 17 beurten (2.353). ,,Je ziet het”, zei De Bruijn na afloop ingehouden opgetogen. ,,Vorm is een raar ding. Afgelopen week lukte niks, nu opeens alles. Met het oog op het WK over enkele weken in Korea geeft dat vertrouwen.”

Koen Saver verloor als vervanger van Berry Dallinga met één punt verschil van Stefan Galla, 40-39 in 44. Peter de Backer (2.105) versloeg de Turk Murat Naci Coklu met 27-40 in 19, waardoor een punt zeker was voor Dallinga.com. Steven van Acker vond dat nog niet genoeg en klopte na een boeiend duel landgenoot Johan Loncelle met 36-40.