Giro-debutant Antwan Tolhoek: Laat nu de bergen maar komen

Motorcros­ser Spruijt duldt geen tegenstand in Lelystad

20:30 LELYSTAD - Motorcrosser Kevin Spruijt uit Axel was zondag niet af te stoppen tijdens een wedstrijd van het district Midden van de KNMV. In Lelystad, op één van zijn favoriete circuits, won de 25-jarige coureur beide manches van de 500 cc. In de eerste heat finishte hij met een voorsprong van 25 seconden op zijn naaste belager Mike Kock. In de tweede manche was zijn voorsprong op de tweede man, Yoran Ramselaar, nog groter.