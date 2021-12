‘Gezond blijven is in deze tijd ook een factor in topsport’; Joeri van Liere kwam met Oranje op een bijzondere manier aan EK-goud

Voor Van Liere is het EK in Madrid meer dan geslaagd. Door ver te komen, verdiende hij met Oranje een ticket voor het WK van 2022 en verkreeg hij de A-status bij NOC*NSF, waardoor hij nu zijn brood kan verdienen met zijn sport. Bovendien kreeg hij veel meer speelminuten dan verwacht. ,,Alleen in de kwartfinales tegen Polen heb ik niet meegedaan. In de overige vijf duels wel”, vertelt de Kapellenaar. ,,Tegen Oostenrijk had ik zelfs de meeste tijd van iedereen binnen de lijnen. Tja, zoiets verwacht je niet meteen bij je eerste eindtoernooi.”

'Medespelers waren me dankbaar’

Van Liere kreeg ook complimenten na afloop. Hij had zijn taken goed uitgevoerd. ,,Mensen die me van een afstandje volgen, zeggen wel tegen me: je had weinig balbezit en hebt niet gescoord. Maar dat is niet waar ik voor in het veld sta”, zegt hij. ,,Ik moet onze beste spelers de bucket in loodsen, zodat zij van onder de basket kunnen scoren. In het duel met Oostenrijk is me dat misschien wel 40 keer gelukt. Daar zijn mijn medespelers me dan heel dankbaar voor. Natuurlijk wil ik ook wel gaan scoren, maar dat is voor later.”