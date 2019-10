Geslaagde sprong in het diepe voor gedeputeerde Jo-Annes de Bat

Dit jaar finishte de 39-jarige inwoner van Kloetinge opnieuw met succes, maar dan als hardloper. ,,Het was een sprong in het diepe, maar het is enorm goed bevallen", liet Jo-Annes De Bat na afloop weten.

Hoe is het onderweg gegaan?



,,Het ging eigenlijk boven verwachting goed. Ik heb echt lekker gelopen. Na al die kilometers is het laatste stuk zwaar, maar het is me zeker meegevallen. Mijn respect voor alle deelnemers is echter alleen maar gestegen. Het is conditioneel enorm zwaar. Ik ben blij dat het me gelukt is.‘’