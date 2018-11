Gérard de Nooijer op non-actief gezet bij FC Dordrecht

Van den Broeke loopt pr, Sanderse net voor Kort in Zevenheuve­len­loop

18 november NIJMEGEN - Tim van den Broeke blijft zich telkens verbeteren. Na winst in de Moerschanscross liep hij zondag in de Zevenheuvelenloop in Nijmegen een persoonlijk record van 47 minuten en 17 seconden. Dat was 15 seconden sneller dan vorig jaar.