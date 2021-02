Generatiegenoot Nelli Cooman: ‘Els Vader was een icoon’

Korfbal­ster Sanne Oostinga heeft veel aan haar personal trainer: ‘Je stelt dan niets uit’

21 januari MIDDELBURG - In de rubriek ‘Hoe trainen Zeeuwse sporters nu?’ gaat de PZC iedere week in gesprek met een sporter uit deze provincie. Hoe blijft hij of zij fit in tijden van lockdown? In deel 3: korfbalster Sanne Oostinga.