Gehavende Mick van Dijke uit Colijnsplaat: ‘De tweede plaats was het maximaal haalbare’

OVERZOMEREN MET... Vakantie viert Jarno Mobach het liefste op Ibiza

21 augustus PHILIPPINE - In onze zomerrubriek Overzomeren met... bespreken we met Zeeuwse sporters zaken die bij deze tijd van het jaar horen. Wielrenner Jarno Mobach (21) won al eens Parijs-Roubaix bij de junioren en hoopt die truc ooit bij de profs te mogen herhalen. Maar voorlopig is hij vooral nog in het ongewisse over zijn koersprogramma voor dit jaar. En dat terwijl de Zeeuws-Vlaming in 2019 ook al een groot deel van het seizoen moest missen vanwege fysieke ongemakken.