Geen ziekenhuisopname, maar een podiumplaats; Hulstenaar Jordi van de Wiele slaapt gewoon thuis na de Supercross

Jordi van de Wiele was dé local hero bij de 29ste Supercross in Goes. Na de huldiging van de Nationalen MX1, waarbij de Hulstenaar derde was geworden, pakte hij op het midden van de baan even zijn moment. Hij ontblootte zijn bovenlijf en toonde zijn vele tatoeages aan de 3000 toeschouwers. Hij greep ook de microfoon en zei: ,,Ik ben zo blij. Ik zou iedereen wel een biertje willen geven, maar dat gaat helaas niet…”

De euforie van de Zeeuws-Vlaming kwam voort uit het feit dat de indoorwedstrijd in de Zeelandhallen eindelijk eens goed afgelopen was. Van de Wiele deed al vijf of zes keer eerder mee en elke keer belandde hij in het ziekenhuis, zo vertelde hij later. ,,Ik heb echt alles gebroken wat je maar kunt verzinnen. Rug, heup, tal van andere botten… Soms viel ik hier in de trainingsweek al en kon ik in het weekend niet eens meedoen. Toen ik gisteravond in bed lag, viel het me ook op: hé, ik kan voor het eerst tijdens een Supercross gewoon thuis slapen. Maar al vlug dacht ik: ‘Laat ik niet te vroeg juichen, ik moet nog een dag…’ Maar gelukkig ging vandaag ook alles goed.”

(de tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Jordi van de Wiele (nummer 11) in actie in Superfinale, waarin de besten van de MX1 en MX2 reden. © Johan van der Heijden

Van de Wiele kwam in het verleden uit bij de Inters, de hoogste klasse. Zes jaar geleden stopte hij. Hij kreeg het druk met Rijschool Wheels, waar hij de eigenaar van is, en werd vervolgens vader van een dochter. ,,Een half jaar geleden begon het toch weer te kriebelen”, legde hij uit. ,,Ik heb toen weer alles nieuw gekocht en ben weer gaan trainen. Maar het thuisfront was niet blij als ik hier weer bij de Inters zou rijden. Misschien had ik het wel gekund, maar heb je gezien wat een sterk deelnemersveld er dit jaar was? Dus was het beter om bij de Nationalen mee te doen.”

Gebrek aan conditie

De Zeeuws-Vlaming kwam goed uit de verf. Met zijn rondetijden was weinig mis, maar hij merkte dat hij tijdens de manches wel steeds vermoeider werd. Van de Wiele: ,,Omdat ik zes jaar niet gecrost had, weet ik wel dat conditioneel nog tekort kom. Dat had ik tijdens trainingen in Axel al gezien, maar een indoorwedstrijd is nog veel zwaarder. Na drie rondes was ik steeds al kapot. En dan moest ik er nog een paar…”

Indoor en outdoor, het is een wereld van verschil. Dat bevestigde Van de Wiele nogmaals. Waar je in de buitenlucht nog foutjes nog wel relatief makkelijk kunt corrigeren, is dat in een hal bijna niet mogelijk. ,,Ben je een seconde of zelfs maar een halve seconde je concentratie kwijt, dan kan dat grote gevolgen hebben. En als je vermoeid raakt, gaat je concentratie naar beneden. In de Superfinale, waarin nog de besten van de MX1 en MX2 reden, kon ik aan het einde niet meer. Mijn start was nog wel goed, maar daarna was het beste eraf en werd ik zesde. Daar moet ik maar tevreden mee zijn. En met het feit dat ik heel ben gebleven.”

Van de Wiele gaat nu door met crossen, maar weet nog niet op welke manier. Hij wil het liefst op een hoog niveau crossen, al weet hij niet waar hij de tijd vandaan moet halen. ,,Ik denk dat ik de leuke wedstrijden blijf uitzoeken.” De Supercross in Goes zal daar zeker bij zitten.