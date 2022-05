Geen World Cup voor Corné de Koning, wel een nieuwe partner

De Koning, die vorig jaar zilver won op de Paralympics in Tokio, heeft zijn zinnen gezet op nóg een medaille in Parijs. Zijn partner van de afgelopen jaren in de gemengde klasse, Annika van der Meer, is gestopt en hij gaat nu naar 2024 toewerken met Chantal Haenen. De Limburgse gaat het handbiken - in Tokio werd ze vierde op de tijdrit - combineren met het roeien. Dat dit niet altijd uitkomt, hebben ze geaccepteerd. In Belgrado zou ze er niet bij zijn, in Poznan doet ze wel mee. Later in het jaar roeien ze ook samen het WK in Tsjechië. ,,Misschien zijn wij nu samen nog niet de uitgesproken favorieten, zoals ik dat met Annika wel was. Maar we gaan wel voor het hoogste. Dat houdt mij gemotiveerd. Verder wil ik mijn wereldtitel in de skiff verdedigen.”