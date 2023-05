Geen winst voor Dallinga.com bij bezoek van eregast Jo de Roo: driebanders uitgeschakeld voor landstitel

Zaterdag in Sluiskil was de spanning het grootst, in de strijd met Team Eekhoorn. Die ploeg had aan één zege genoeg om deel te nemen aan de play-offs, terwijl Dallinga.com zaterdag moest winnen en ook een dag later in de slotronde nog moest scoren. Het kwam er niet van. Na een prachtig duel werd het tegen Team Eekhoorn 4-4 en een dag later in Tilburg tegen Cues&Darts/Xtreme volgde een 5-3-verlies.