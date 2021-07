Geen vrees voor Kustmarathon; ‘Geluiden van gemeentes zijn nog steeds positief’

Pogacar koerste in 2018 nog anoniem door Zeeland

15 juli VLISSINGEN – Quizvraag: hoeveelste werd Tadej Pogacar in 2018 in de ZLM tour in Goes? We horen u denken: reed de Tourwinnaar van 2020 en de huidige geletruidrager dan ooit in Zeeland? Ja, en met hem nog vier mannen uit de top 10 van het klassement.