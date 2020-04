Geen Marathon Zeeuws-Vlaanderen? Nummer 2 van vorig jaar loopt ‘m solo toch

TERNEUZEN – Vandaag stond de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen op het programma. Het coronavirus gooide roet in het eten. De nummer twee van vorig jaar kon dat niet verteren en liep de marathon vandaag in zijn eentje. Leendert van de Lugt uit Capelle aan den IJssel had 2 uur en 35 minuten nodig voor de loop van Hulst naar Terneuzen.

Het begon deze week te kriebelen bij Leendert van der Lugt uit Capelle aan den IJssel, een paar dagen voordat hij normaliter de Marathon Zeeuws-Vlaanderen gelopen zou hebben. Toen het evenement vanwege het coronavirus gecanceld werd, had hij even moeten slikken. De organisatie schoot echter te hulp en begeleidde hem zaterdag bij een onheilspellende solotocht. ,,Het was zwaar, maar dit is een overwinning voor mezelf‘’ was zijn eerste reactie nadat hij de marathon in 2 uur en 35 minuten had volbracht.

Reikhalzend had hij uitgekeken naar de twaalfde editie van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen. Na een vierde (2018) en tweede plaats (2019) had Leendert van der Lugt uit Capelle aan den IJssel dit jaar zijn zinnen gezet op winst, maar niets was minder waar. Het coronavirus deed zijn intrede in Nederland, waarna de Marathon Zeeuws-Vlaanderen in navolging van veel andere evenementen geannuleerd moest worden.