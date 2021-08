Geen Jumpin’ de Weel, wél hele week paardensport in Nisse

Triatlete Nelleke Baldé vol vertrouwen naar Finland na goede race in Maastricht

1 augustus MAASTRICHT - Nelleke Baldé uit Grijpskerke is helemaal klaar voor de kwalificatiewedstrijd voor de triatlon in Hawaï. Die is over twee weken in Finland. Tijdens de Ironman van Maastricht finishte ze zondag als tweede in de categorie D35 en als derde overall. Haar eindtijd was 4.32.05 uur.