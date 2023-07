Geen derde wereldtitel voor karter Ruben Boutens, maar wel weer een podiumplaats

De Middelburgse indoor karter Ruben Boutens is er niet in geslaagd voor de derde keer wereldkampioen te worden. De 31-jarige Middelburger eindigde op de derde plek, waardoor hij voor de achtste keer op het podium eindigde tijdens WK.

Boutens ging voortvarend van start aan het WK in het Belgische Kortrijk en stond van dag één tot en met dag vier bovenaan. Van de acht kwalificatieraces won hij er zes. Pas na de halve finale, waarin hij derde werd, zakte de Middelburger van de bovenste plaats af. Hij ging als nummer drie de finale in en in de klassering kwam in de eindstrijd geen verandering meer.

Het WK in Kortrijk werd uiteindelijk gewonnen door de Spanjaard Jon Del Valle, die het vorige WK ook al won en zijn wereldtitel dus verdedigde. De Limburger Vica Schledz werd tweede en Boutens dus derde. Het was voor de Zeeuw de achtste keer dat hij in de top drie eindigde en daarmee heeft hij nu op meer dan de helft van alle WK's op het podium gestaan. Het was namelijk de zeventiende editie van het toernooi. In 2017 en 2018 werd hij eerste.

Boutens was overigens niet de enige Zeeuw die de finale haalde. Ook zijn plaatsgenoot Guillermo van Pamelen schaarde zich tussen de beste twintig karters van het WK. Een plek bij de beste tien zat er voor hem net niet in. Van Pamelen werd elfde. Debutant Niek van den Berge uit Heinkenszand moest het doen met plek 85. De pas vijftienjarige coureur eindigde op plek twintig in het klassement voor junioren.