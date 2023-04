Gebreselassie doet zijn naam eer aan in Arnemuiden

In de wedstrijd over 9,2km liep hij de concurrentie op een hoopje in Arnemuiden. Meteen na de start pakte de metaalbewerker uit Souburg de leiding waar Erwin Harmes, die na het overlijden van zijn moeder weinig getraind had, nog een ronde kon volgen. Daarna volgde een solo optreden van Gebreselassie, met een finish na 30 minuten en 9 seconden. Erwin Harmes behield wel de tweede stek in 32:22 en verwees daarmee Kevin Drijdijk op een klein minuutje naar de derde stek.

Door de drie marathons van afgelopen week en die van Londen en Hamburg komend weekend was de animo in Arnemuiden matig. Wie zich daar niet svan aantrok was Lion Baas, die afgelopen zondag in Rotterdam net geen sub drie kon lopen. Hij finishte op de negende plaats en hoopt in mei in Utrecht zijn doel wel te bereiken. Jennifer van Es was de enige vrouw die op de langste afstand finishte in 43:42. Ronald Geertse en Miranda van de Ketterij waren de snelste op de 4,6 km. De jeugdafstand van 2,3 km was nog het best bezet, met winst voor Ayabonga de Nooijer en Indy de Visser.