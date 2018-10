Galapremière van film met Nancy van de Ven 10 december in Eindhoven

Het geheim van de 'totale fitness­trai­ner’ Willem van Eijl

23 oktober TERNEUZEN - Het is 1980 als Willem van Eijl (64) op een zolderkamertje in Terneuzen voor het eerst voorzichtig aan de slag gaat met het tillen van gewichtjes. Samen met wat vrienden, met het simpele doel wat sterker te worden. Nu, 38 jaar later, is dit tillen van gewichtjes uitgegroeid tot een passie, of beter gezegd een levenswijze. Een waar de focus overigens niet enkel op kracht ligt, maar op het trainen van het lichaam in al zijn facetten.