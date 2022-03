Gaat Zweistra nu alsnog naar de wereldbekerfinale?

Volleybal­sters Stevo winnen derby die er opeens niet meer toe doet

ZUIDDORPE - Stevo won voor de tweede keer dit seizoen met 4-0 van BOK, maar veel meer dan over de wedstrijd ging het in Zuiddorpe over het besluit van de volleybalbond om opnieuw een streep te halen door de promotie-en degradatieregeling. Geen kampioenen in de seniorencompetities, geen promotie of degradatie. ,,We spelen voor het derde seizoen achter elkaar voor niks’’, deed Stevo-trainer Guido de Beule zijn beklag. ,,Dit gaat leden én teams kosten.’’

