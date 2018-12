Gaat de Wandelmarathon vannacht het record breken?

De Kustmarathon – de hardloopwedstrijd dus – is in 2019 toe aan de zeventiende editie. De Wandelmarathon wordt voor de vijftiende keer gelopen. Sinds 2008 is er een ware run op de startnummers. In 2005, 2006 en 2007 duurde het nog enkele maanden voordat ze vergeven waren, maar vanaf de vierde editie was het slechts een kwestie van dagen of zelfs uren.