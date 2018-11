G-wielrenster Van Duyn: ‘Leerzame sprint tegen Anna van der Breggen’

videoAnna van der Breggen is door G-wielrenster Irma van Duyn uit Schoondijke succesvol uitgedaagd voor een sprintje in het kader van #PlayUnified. Het idee achter dit initiatief is dat verstandelijk beperkte sporters leren van topsporters. Van Duyn: ,,Het scheelde echt heel weinig.’’

In het Zwolse 's-Heerenbroek, een plek waar Van der Breggen vaak fietst gebeurt het. ,,Irma, Irma, Irma!’’ schreeuwen haar ouders langs de kant van de weg hun dochter toe. De spanning loopt op, beide vrouwen staan klaar voor de start. Het startschot klinkt en daar gaan ze. Van der Breggen en Van Duyn, wielrenners in twee verschillende categorieën met dezelfde passie. Ze finishen tegelijk. ,,Ik moest pittig aanpoten, maar het ging goed’’, concludeert Van der Breggen na de sprint.

Anna van der Breggen en Irma van Duyn hebben elkaar leren kennen tijdens hun opwarmrondje door 's-Heerenbroek. © Foto Freddy Schinkel

Leerzaam

,,Het scheelde echt heel weinig wat snelheid betreft’’, zegt Van Duyn breed lachend. Maar het belangrijkste vindt ze dat ze veel geleerd heeft van haar tegenstander in de sprint. ,,Ze vertelde me om bij de start meteen in de beugels te starten. En ook dat je als laatst iets naar achter leunt, je stuur naar voren.’’ Ze kan niet stoppen met glimlachen, nog nagenietend van de race tegen de wereldkampioene. ,,Dat is gewoon omdat ik ervan geniet. Dit ga ik niet zo snel meer vergeten.’’

Maar Van der Breggen heeft ook van Van Duyn geleerd: ,,Ik vind het leuk om een inkijkje in haar sportcarrière te krijgen. Ze is zeven keer Nederlands kampioen, vertelde ze me op de weg.’’ Van der Breggen en Van Duyn hebben voor de sprintjes een rondje samen gefietst, waarbij ze elkaar eerst konden leren kennen. ,,Irma heeft in het G-wielrennen moeilijke concurrentie, omdat er weinig meiden zijn die het fietsen hebben ontdekt. Het is heel mooi hoe ze daarover vertelt en ze is een voorbeeld voor andere meiden met een beperking die willen gaan fietsen.’’

Irma van Duyn en Anna van der Breggen na een succesvolle sprint voor #PlayUnified © Foto Freddy Schinkel

