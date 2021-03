Fysiek of virtueel: er komt een Kustmarathon in 2021

Zeeuwse korfbalpio­nier Ton Marteijn overleden: ‘Wereldwijd zou korfbal anders zijn als hij er niet was geweest’

24 maart GOES - In zijn woonplaats Goes is zaterdag Ton Marteijn op 93-jarige leeftijd overleden. Hij betekende veel voor de Zeeuwse sport in het algemeen en het korfbal in het bijzonder. Hij was liefst dertien jaar secretaris-generaal van de Internationale Korfbal Federatie.