Friese suprise in oudste loop van Zeeuws-Vlaanderen

AXEL - De Eindejaarscross van de COVS Zeeuws-Vlaanderen kreeg zaterdag in Axel een verrassende winnaar. De wedstrijd over 10000 meter leverde een zege op voor de Fries Menno Mud.

Mud loopt ook lange afstandswedstrijden zoals marathons en halve marathons. Dit jaar won hij bijvoorbeeld de Marathon Om ‘t Bildt in eigen provincie. In Axel was Mud, die vaker in Zeeland loopt, zaterdag de snelste in 33.53 en daarmee was hij 25 seconden sneller dan de nummer twee, Sander d’Hoint uit Kuitaart.

Niet alleen in eigen omgeving loopt Menno Mud van dergelijke afstanden. Ook was de 44-jarige atleet deelnemer aan bijvoorbeeld de Zeeuwse Kustmarathon die hij op de 26ste plaats beëindigde in 3.06.33. In Om ‘t Bildt klokte hij af in 3.02.51.

Bij de vrouwen was de overwinning zaterdag in de oudste trimloop va Zeeuws-Vlaanderen voor Anjo Verhage uit Aagtekerke in een scherpe tijd van 37.17 en daarmee bleef ze Elinny Diakakis uit Terneuzen ruimschoots voor.

Uitslagen

10000 meter. Mannen: 1. Menno Mud (Tietjerk) 33.53, 2. Sander d’Hont (Kuitaart) 34.18, 3. Erwin de Neijs (Tilburg) 35.50, 4. Erwin van den Broeke (Axel) 36.32, 5. Edwin de la Ruelle (Koewacht) 36.40, 6. Emardo de Rijc09k (Sint-Jansteen) 37.20, 7. Stefan van den Broeke (Axel) 37.22, 8. Edwin de Jaeger (Zuiddorpe) 38.07, 9. Timo d’Hont (Kuitaart) 38.19, 10. Ben van Vliet (Terneuzen) 38.24. Vrouwen: 1. Anjo Verhage (Aagtekerke) 37.17. 2. Elinny Diakakis (Terneuzen) 42.52, 3. Briek Carnoy (B) 43.37, 4. Melissa ten Kate (Terneuzen) 45.49, 5. Margo Thuy (Sint-Jansteen) 47.05.

6800 meter. Mannen: 1. Guy de Wachter (B) 23.59, 2. Bert Verbeke (B) 25.28, 3. Berry Simonse (Goes) 26.09, 4. Dennis Vlassenrood (Hulst) 26.15, 5. Paul Haertjens (B) 27.50. Vrouwen: 1. Anjolie Engels (Middelburg) 25.45, 2. Cathy Poppe (Terneuzen) 28.17, 3. Lieske van de Vijver (Koewacht) 31.42.