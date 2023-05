Fransman Léo Bisiaux pleegt coup op slotdag Junioren Driedaagse

Junioren uit alle windstreken waren in Axel neergestreken. De SPIE Internationale Junioren Driedaagse heeft niet voor niets in de loop der jaren een indrukwekkende erelijst en reputatie opgebouwd. Dat was eveneens terug te zien in de sterkte van het deelnemersveld, ondanks stevige concurrentie van de Ronde van Vlaanderen en de Trophée Centre Morbihan in hetzelfde weekend.

Traditiegetrouw begon de etappekoers vrijdag met een rit in lijn in Axel. Onderweg zorgden de kasseien van de Plattedijk voor de eerste verbrokkeling, maar vluchtpogingen hadden weinig kans van slagen. Uiteindelijk was de Belg Thomas Vuerinckx (Acrog-Tormans) de snelste in de onvermijdelijke massasprint.

Daags nadien stond voor de klassementsrenners een belangrijke afspraak op het programma in de vorm van een tijdrit in Westdorpe. Daarin etaleerde de Amerikaan Andrew August (Hottubes Development Team) zijn talent door de 11,9 kilometer race tegen de klok naar zijn hand te zetten. Hij pakte eveneens de leiding in het algemeen klassement.

In de avondetappe kwam die leidende positie echter in het gedrang toen August in de openingsfase met materiaalpech moest afrekenen. Na een snelle fietswissel en de nodige hulp van ploeggenoten kon August echter zijn positie in het peloton weer innemen. Hoewel een vluchtpoging van acht renners even het algemeen klassement nog leek op te schudden, werd er in uiteindelijk in de straten van Sluiskil wederom gesprint om de zege. Daarin onderstreepte Thomas Vuerinckx zijn klasse door opnieuw de spurt naar zijn hand te zetten.

Dapper

In de afsluitende koninginnenrit door het Vlaamse heuvelland was echter alles nog te overzien. August stond weliswaar aan de leiding, maar had een beperkte voorsprong in het algemeen klassement. Bovendien was het Franse AG2R Citroën U19 Team met maar liefst drie man in de top tien van het algemeen klassement sterk vertegenwoordigd.

Het was echter een dappere klassementsleider Andrew August die in de openingsronde het peloton op sleeptouw nam. Toen in de tweede ronde de Fransman Matys Grisel (AG2R Citroën) alleen op avontuur ging, moest de Amerikaanse formatie Hottubes alle zeilen bijzetten. Leider August kon die situatie in eerste instantie nog rechtzetten. Toen wereldkampioen veldrijden Léo Bisiaux namens AG2R Citroën even later een nieuwe ontsnappingspoging op touw zette, moest hij wel het antwoord schuldig blijven.

Mijn ploeggeno­ten hebben een belangrijk aandeel in deze dubbelslag gehad Léo Bisiaux

Bisiaux kreeg de Nederlander Guus van den Eijnden en de Duitser Bruno Kessler met zich mee. Het drietal bouwde al snel een grote voorsprong op en bleef uit de greep van de achtervolgers. Bisiaux was uiteindelijk de snelste van de drie in de eindsprint en won daardoor ook de driedaagse.

,,Ik ben erg blij hiermee”, stelde de Fransman, die eerder dit jaar in Hoogerheide wereldkampioen veldrijden werd. ,,Ik had op de weg dit jaar nog geen UCI-wedstrijd gewonnen, dus dit betekent veel voor me. Ik moet verder vooral mijn ploeg bedanken. We reden als ploeg zeer sterk, drie dagen lang. Mijn ploeggenoten hebben een belangrijk aandeel in deze dubbelslag gehad.”

Giro

De kans is groot dat we de smaakmakers van dit weekeinde binnen enkele jaren terugzien op het hoogste niveau. Niet voor niets werden de voormalige etappewinnaars Brandon McNulty, afkomstige uit de Verenigde Staten, en de Ier Ben Healy respectievelijk eerste en tweede in de vijftiende rit van de Giro d’Italia op dezelfde dag als de slotrit van de Junioren Driedaagse in Velzeke.